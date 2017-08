ZeitRäume Basel – Biennale für neue Musik und Architektur 16.-24.9.17 Thursday, August 24, 2017

ZeitRäume Basel geht zwischen 16. und 24. September 2017 in die zweite Runde.

Auf dem Programm stehen rund 70 Veranstaltungen an über 20 Orten in Basel-Stadt, Basel-Landschaft sowie im Dreiland Schweiz, Deutschland, Frankreich. Zahlreiche KünstlerInnen aus der ganzen Schweiz und weiteren Ländern gestalten für ausgewählte Orte in und um Basel besondere Produktionen im Spannungsfeld zwischen Musik und Architektur.

Foto: Veranstaltungsort Wasserspiel_Hallenbad Spiegelfeld Binningen ©Anna Katharina Scheidegger