X_art mit Gina Folly, Samuel Leuenberger & Benedikt Wyss Friday, December 8, 2017

In unserer nächsten Ausgabe von X_art widmen wir uns den alternativen Kunsträumen. In der Schweizer Kunstszene ist die Bedeutung der unabhängigen, nichtkommerziellen Kunsträume und Offspaces, in den letzten Jahren gewachsen. Gerade für junge zeitgenössische Künstler, bieten diese Ausstellungsräume eine perfekte Plattform, um sich in einem sehr freien Rahmen zu präsentieren. Wie sieht die Offspace-Szene momentan in Basel aus?

Wir unterhalten uns an diesem Abend mit der jungen Künstlerin und Offspace-Betreiberin Gina Folly, mit Samuel Leuenberger, Betreiber vom S.A.L.T.S in Birsfelden und Kurator vom Art Basel Sektor Parcours, sowie mit Benedikt Wyss, Jungkurator und unter anderem Organisator vom Social Muscle Club.

Im S.A.L.T.S. am 14. Dezember:

Tür: 18:30

Talk: 19:00

Bar: bis 23:00

Auf Radio X ausgestrahlt wird die Sendung am 6. Januar, um 16 Uhr sowie am 7. Januar um 10 Uhr.

Die letzte X_art-Sendung mit Roman Signer verpasst?

https://www.radiox.ch/ programm/unterhaltung/ x_art/