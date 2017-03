Wir verlosen Offbeat Series Konzertkarten! Thursday, March 9, 2017

Vor dem Jazzfestival im April stehen im März noch einige Leckerbissen im Rahmen der Off Beat Series an. Wir verlosen je 2×2 Karten für am Montag, den 13. März: Ron Carter und Richard Galliano spielen im Duo in der Martinskirche und am Sonntag, den 19. März präsentiert uns Roberto Fonseca mit seiner Band eine Caribian Night im Musical Theater.

Wie sich das anhört und wie ihr an der Verlosung mitmachen könnt, erfahrt ihr im Kulturtipp von Mirco Kaempf