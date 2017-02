Wie real ist eine Fotografie? Wednesday, February 1, 2017

In 2 Einzelausstellungen nähern sich die Künstlerinnen Doris Lasch und Bianca Pedrina der Frage, in wie fern ein Bild auch ein Abbild der Realität sein kann. Welchen Wahrheitsgehalt hat Fotografie? Im Kunsthaus Baselland finden wir verschiedene künstlerische Annäherungen an diese Frage. Stimmen und Eindrücke im Kulturtipp von Mirco Kaempf