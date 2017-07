Whitney Houston und die Dämonen des Pop Tuesday, July 4, 2017

Im Film “Whitney: Can I Be Me” (aktuell zu sehen im Kultkino Atelier) zeichnen die Macher Nick Broomfield und Rudi Dolezal ein intimes und bedrückendes Bild einer Pop Ikone, die an ihrem Umfeld und sich selber zu Grunde geht. Hängen bleibt die wehmütige Erinnerung an eine sensible Künstlerin. Mirco Kaempf schildert im Kulturtipp seine Eindrücke.