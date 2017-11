Literarisches Schlaraffenland: die BuchBasel 2017 Sunday, November 5, 2017

Die Stadt verwandelt sich nächstes Wochenende in ein literarisches Schlaraffenland. Drei Tage lang Veranstaltungen, Bücher, Texte, nationale und internationale Gäste. Willkommen an der Buch Basel 2017!

Seit 2012 fokussiert das Internationale Literaturfestival nicht mehr nur auf einen Ort – früher was das die Messe – sondern findet in unterschiedlichsten Locations statt. Ein Highlight: Der Schweizer Buchpreis 2017 wird dieses Jahr zum 10. Mal vergeben. Daneben gibt’s aktuelle Literatur, “unerhörte” Themen, grosse Namen, Diskussionen in Cafés, in einem Veloladen oder ein Spezialprogramm für Kinder. Radio X hat mit Katrin Eckert gesprochen, die das Internationale Literaturfestival BuchBasel leitet.

Radio X ist live an der BuchBasel 2017, im Innenhof des Volkshaus Basel.