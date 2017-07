Wann bin ich endlich angekommen? Saturday, July 22, 2017

Im Rahmen der Ausstellung “Migration – bewegte Welt” des Museums der Kulturen Basel finden regelmässig Stadtrundgänge der etwas anderen Art statt. Migrantinnen und Migranten führen euch zu verschiedenen Stationen in Basel und erzählen euch, wie sie in Basel angekommen sind und was die verschiedenen Stationen für sie bedeuten. Claire Micallef war an einem dieser Rundgänge dabei.