Voltage: ein Künstleratelier und Ausstellungsraum in einem Saturday, December 16, 2017

Am Samstag, 16. Dezember eröffnet der jüngste der knapp vierzig freien Künsträume in Basel. “Voltage” ist ein Künstleratelier, welches zweimal im Jahr seine Räumlichkeiten für eine Ausstellung frei macht. Kuratiert werden die Ausstellungen von der Basler Streetart-Künstlerin Ana Vujic. Unter dem Titel “My Body Is My Canvas” zeigen Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen Sparten und Medien ihre Werke zum Thema Körper. Danielle Bürgin hat vor der Vernissage mit Ana Vujic geredet.