Und endlich ist sie da: die Herbstmesse Saturday, October 28, 2017

In der Luft hängt der Duft nach gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und Magenbrot. Die Basler Herbstmesse bringt auf 8 Plätzen in der Basler Innenstadt Licht in die Herbstabende. Jedes Jahr zieht die Herbstmesse eine Million Besucher nach Basel. Was uns alles an der 547. Basler Herbstmesse erwartet, das hört ihr im Beitrag von Hanna Girard.