Junge Schauspielkunst im digitalen Zeitalter Tuesday, August 29, 2017

Morgen starten die diesjährigen Treibstoff Theatertage Basel. Als biennal stattfindendes Theaterfestival wird jungen, noch nicht etablierten Schauspiel Ensembles eine Bühne (oder einen Raum) gegeben, ihre Projekte umzusetzen. Aus 170 Dossiers musste die Programmgruppe auswählen. Mirco Kaempf hat bei Tobias Brenk von der Kaserne nachgefragt.

Aufruf: Für das kommende Performance-Projekt Blue Tired Heroes, sucht die Kaserne noch junggebliebene Statisten, die das 65. Lebensjahr überschritten haben.

Liebe interessierte Kasernen-Kenner und Statisten

Wir suchen wieder Teilnehmer für ein Performance-Projekt – diesmal für ein Stück des Lausanner Choreografen Massimo Furlan im Rahmen der Performance Process!

PROBE- & VORSTELLUNGSZEITEN:

Ende August ein Kennenlern-Treffen mit dem Kasernen-Team

18. September 2017 14:00 – 18:00 Probe im Museum Tinguely

19. September 2017 14:00 – 16:00 Probe im Museum Tinguely

18:00 – 20:00 Performance

20. September 2017 10:00 – 12:00 Probe Kasernenareal

29. September 2017 14:00 – 18:00 Probe Kasernenareal

30. September 2017 14:00 – 16:00 Performance

16:00 – 18:00 Performance

WEN SUCHEN WIR?

Wir suchen Männer ab 65 Jahren, je älter desto besser

Performance-Erfahrung: keine nötig

sprachliche Voraussetzungen: keine

WAS ERWARTET EUCH?

Wir suchen eine kleine Gruppe von 8 Männer, die im Superman-Kostüm in der Stadt ohne Worte kleine Standbilder oder Situation nachstellen. Der Spaziergang wird ca. 60 Min. dauern.

Fotos und kleine Ausschnitte aus Performances in anderen Städten gibt es zu sehen hier:

http://www.kaserne-basel.ch/de/tanztheater/Massimo_Furlan__CH__/______lbl_2017-09-30

Das Ganze findet im Rahmen des Performance Process Festival statt, dass seine Eröffnung im Tinguely feiert. Die beiden weiteren Performances werden von der Kaserne aus starten. Der Spaziergang führt vom Kasernenareal über den Claraplatz zur Mittlerenbrücke und am Rhein entlang wieder zurück zur Kaserne.

ENTLOHNUNG:

Für die Proben und Vorstellungen erhaltet Ihr eine Aufwandsentschädigung von 300 CHF.

IHR SEID INTERESSIERT? IHR HABT ZU DEN OBEN GENANNTEN DATEN DEFENITIV ZEIT?

Dann meldet Euch im Betriebsbüro der Kaserne Basel: *protected email*