Top 3 Alben 2016: David Bowie, Zeal & Ardor und Mykki Blanco Monday, December 26, 2016

Die Radio X Musikredaktion hat einen harten Job. Sich zwischen über 50 tollen Alben entscheiden zu müssen, wenn man am Schluss die Top 3 für ein ganzes Jahr zusammen stellen will, fällt nicht leicht. So haben wir entschieden:

David Bowie – Blackstar

Zeal & Ardor – Devil is Fine

Mykki Blanco – Mykki



Hört unseren Kulturtipp zu den Top 3 Alben aus dem 2016 von Danielle Bürgin, Mirco Kaempf und Ardita Zeqiri.