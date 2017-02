live in concert: The xx in der St. Jakobshalle Friday, February 17, 2017

Zu Beginn des Jahres hat die die Indie-Pop-Rock Band aus London ihr neues und drittes Album veröffentlicht: ‘I See You’ heisst die LP und wird aktuell auf ihrer Welttournee vorgestellt. Am Samstag, den 18. Februar geben sie ihr einziges Konzert in der Schweiz und zwar in der St. Jakboshalle Basel. Supportact ist die US-amerikanische R’n’B-Sängerin Kelela. Ardita Zeqiri verrät euch im Kulturtipp, was euch da musikalisch erwartet und wie ihr noch zu free tickets kommt…