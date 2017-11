The RK – Soul fürs digitale Zeitalter Wednesday, October 25, 2017

The RK (ehemals: The Richard Kingston Project) tauft am Freitag ihre EP Resonate im Parterre One. Es ist für Jasmin Albash eine musikalische Neuorientierung. Mithilfe von Simon Wunderlin kombinieren sie Soul mit kühler Elektronik und schaffen Songs mit subtilsten Genreverschmelzungen. Wir verlosen 2×2 Eintritte, im Kulturtipp von Mirco Kaempf.