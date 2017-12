The Last Swiss Holocaust Survivors Thursday, December 14, 2017

Was den Überlebenden des Holocausts widerfahren ist, ist eigentlich nicht in Worte zu fassen. Für die Ausstellung “The Last Swiss Holocaust Survivors” haben sie es trotzdem getan. 14 Portraitierte erzählten ihre Geschichte auf Video und ließen sich fotografieren. Die Wanderausstellung wurde realisiert von der Gamaraal Foundation und ist aktuell zu sehen im Kollegienhaus der Uni Basel noch bis am 24- Dezember. Für unseren Kulturtipp hat Mirco Kaempf mit Anita Winter telefoniert.