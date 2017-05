The Black Madonna – die Ikone der House-Tänzer im Hinterhof Friday, April 28, 2017

The Black Madonna gehört seit wenigen Jahren erst – obwohl sie bereits seit den späten 1990ern auflegt – zu den erfolgreichsten weiblichen DJs weltweit. Ob in der Berliner Panorama-Bar, im Xoyo in London oder am Deckmantel-Festival in Amsterdam – die Amerikanerin tourt durch ganz Europa, aber auch durch Asien und Südamerika. Und obschon sie extrem gefragt ist, bleibt die liberal katholisch erzogene Musikliebhaberin ihren Wurzeln treu. Sie kommt aus dem Underground und gibt sich entsprechend ungeschminkt und authentisch. Am Samstag legt The Black Madonna im Hinterhof auf. Danielle Bürgin.