Album der Woche: The Black Angels – “Death Song” Monday, May 1, 2017

Die Psych/Rock Kosmonauten aus Austin, TX bekamen des öfteren schon den Ruf zugesprochen, “sie spielten psychedelische Rockmusik als ob die 1960er niemals geendet hätten” (New York Times). Auf ihrem ersten neuem Album in 4 Jahren zeigen sie sich jedoch fernab der Flower Power: Apokalyptische Stimmungen und paranoide Texte scheinen die politischen Umbrüche in ihrem Land zu vertonen; geschrieben und eingespielt wurde es nämlich zu Zeiten der US Wahlen 2016. Mehr hört ihr in unserem Albumtipp von Mirco Kaempf.

Facebook / Instagram / Youtube