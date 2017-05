“That’s how” – Christoph Niemann Saturday, May 20, 2017

Der international bekannte deutsche Illustrator, Künstler und Autor Christoph Niemann stellt zum ersten Mal in der Schweiz aus. In seiner Ausstellung “That’s how” im Cartoonmuseum Basel präsentiert er über 120 Werke. Wenn er nicht gerade rennend den New Yorker Marathon illustriert, schnitzt er Designermöbel aus Kürbissen, experimentiert mit Blättern und Teig und gibt Gummibären und Alltagsgegenständen neue Bedeutungen. Wie er mit knapp 25 Jahren den Durchbruch in der Kunstmetropole New York geschafft hat, warum er sich nicht nur auf eine Technik beschränkt und was das Reisen für einen Einfluss auf seine Kunst hat, erzählt er im folgenden Beitrag.