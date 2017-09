Teste iThink! Tuesday, September 12, 2017

Wer kann den folgenden Worten widerstehen: “Wir haben an einem neuen Dienst gearbeitet, der Ihr Leben revolutionieren und die Welt zu einem besseren Ort machen wird.” Die Theaterfalle lädt mit “iThink” an die vierte Aufführung der Reihe “Elysium” im Stücki Shoppingcenter ein. Wer spielt oder doch nur zuschaut, dies wird bisweilen undeutlich an diesen Abenden, an denen Realität und Bühne subtil, aber unaufhörlich miteinander verfliessen. Gezeigt wird iThink noch bis zum 16. September 2017. Ein Kulturtipp von Rebecca Häusel.

Wer als Zuschauer/in den Mut hat, sich auf ein Symposium der Sinne einzulassen, sollte sich dies notieren: Die Vorstellungsreihe “Elysium” präsentiert ab dem 6. Dezember ihr neustes Stück “Delikat”.