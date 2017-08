Tanzend durch den Verkehr Thursday, August 24, 2017

Kakerlaken, Schweineaugen, Urnen: Es gibt (fast) nichts, was Velokuriere nicht transportieren. 450 bit 550 Aufträge nimmt die Kurierzentrale pro Tag entgegen – verteilt auf etwa 20 Velokuriere, die gleichzeitig unterwegs sind. Einen Einblick in den Alltag eines Velokuriers bekommt ihr nun jeweils am letzten Donnerstag im Monat: Der Velokurier Armin Biehler ladet dann zu Velokurierstadtrundfahrten ein. An diesen Rundfahrten fährt ihr mit dem Velo zu Orten, die für Armin Biehler eine Bedeutung haben. Und an den jeweiligen Stops liest er euch aus seinem Buch “A#115” vor – eine Sammlung von Geschichten und Gedichten aus Armin Biehlers Leben als Velokurier. Von Claire Micallef.