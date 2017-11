Talvin Singh ist am Donnerstag in der Kaserne Wednesday, November 29, 2017

Talvin begann im Alter von fünf Jahren auf der Tabla zu spielen. Und obwohl er sich als Jugendlicher mehr für Punkrock und Breakdance interessierte, ging er mit 15 nach Indien um sein klassisch-indisches Tabla-Spiel zu perfektionieren. Doch bekannt machte ihn sein Mix aus traditionellen indischen Sounds mit Drum’n’Bass. 1997 erschien dann sein bisher bekannteste Album, die Compilation Anokha – Soundz of the Asian Underground. Zum Jubiläum dieses Albums kommt Singh nun am Donnerstag in die Kaserne, zusammen mit dem Sarod-Virtuosen Ken Zuckerman. Danielle Bürgin: