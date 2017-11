37 Gigs, 6 Clubs, 1 Wochenende – Der Swiss Live Talents Music Marathon Bern Friday, October 20, 2017

Vom 17. – 18. November 2017 wird erstmals der Swiss Live Talents Music Marathon durchgeführt. In 6 renommierten Clubs der Stadt Bern finden 37 Konzerte von Schweizer Bands und MusikerInnen statt, und das Rahmenprogramm lockt mit Workshops und Netzwerkanlässen für VertreterInnen der Musikbranche.

Der Verein Swiss Live Talents, der sich die Förderung und Verbreitung von Schweizer Livemusik auf die Fahnen geschrieben hat, sucht alle zwei Jahre nach Schweizer Talenten in der Live-Musik. Im Frühling 2017 haben sich gesamthaft 665 Bands und MusikerInnen für die Teilnahme registriert. Eine Jury aus Schweizer Branchen-ExpertInnen sowie ProgrammatorInnen von Schweizer Clubs und Festivals hatte die schwierige Aufgabe, daraus 37 zu nominieren. Die Nominierten gibt es in dieser dritten Runde Swiss Live Talents live zu entdecken: Im Rahmen des erstmaligen Music Marathon in Bern, der in Partnerschaft mit sechs prägenden Musikclubs der Statt durchgeführt wird: Club Bonsoir, Dachstock, Frauenraum, ISC, Rössli und Turnhalle.

Mit Basler Beteiligung von

L’Arbre Bizarre / La Nefera / Klaus Johann Grobe / Sons Of Morpheus / Zeal & Ardor