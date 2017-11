Studis dürfen bald ausschlafen Tuesday, November 7, 2017

Die Studenten der FHNW dürfen ab September 2018 länger schlafen. Dann nämlich beginnt das Semester am neuen Campus der FHNW in Muttenz. Damit sie nicht zu den morgendlichen Stosszeiten Zug fahren müssen und so die Hauptverkehrszeiten noch mehr belasten, schiebt die FHNW ihre Vorlesungszeiten nach hinten. Dafür werden die InterRegio-Züge zukünftig auch in Muttenz anhalten.