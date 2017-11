Stücki wird zum Kino-Paradies Saturday, November 25, 2017

Die leeren Gänge des Stücki Einkaufszentrum könnten in naher Zukunft passé sein. Anfangs 2018 möchte man mit der Transformation des Stückis beginnen. Man stockt in den verschiedensten Bereichen auf, so auch im Entertainment. So wird es dann im Stücki Park 18 Kinosääle geben. Aber das ist nur eine von vielen Veränderungen.

Bild: SPS Immobilien, Visualisierung des zukünftigen Stücki Parks