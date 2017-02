Destruktiv und Grandios: Stephen Cripps Sunday, February 5, 2017

“I see explosives as my paints…” (Stephen Cripps)

Das Museum Tinguely lädt in der neuen Ausstellung “Performing Machines” zur Spurensuche ein. Beleuchtet wird hier das vielfältige Werk des jung verstorbenen englischen Künstlers Stephen Cripps; ein Performer und Skulpteur, der ganz in der Spontanität und im Unvorhergesehenen seine Mitte fand. Wie feinfühlig Explosionen sein können, und wie berührend dutzende von Skizzen werden, hört ihr im Kulturtipp von Mirco Kaempf.