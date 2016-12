Spenden – demokratisch & regional Thursday, December 8, 2016

Heute Abend wird im Landratssaal in Liestal debattiert – aber nicht über Vorlagen und Initiativen, sondern über konkrete Spendenprojekte. Wie das Basler Spendenparlament genau funktioniert, wer die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind und welche Aktionen ein Unterstützungsgesuch an die jährliche Versammlung stellen können, erfährst du in der Radio X Info von Philipp Steck.