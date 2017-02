songs from new space mountain: Christian Zehnder Tuesday, February 14, 2017

Im Rahmen der “Route des Voix” Reihe, lädt der Gare du Nord (nächste Woche sein 15 jähriges Jubiläum feiernd) ein, zum “new space mountain” zu pilgern. Dies ist das Projekt des mannigfaltigen Stimm und Klangkünstlers Christian Zehnder, das am Mittwoch Abend die Urpremiere seines ersten abendfüllenden Soloprogramms feiert. “songs from new space mountain” Vorstellungen: Mittwoch 15.2, Donnerstag 16.2, Freitag 17.2, 20:00 Uhr. Klangliche Eindrücke gibts im Kulturtipp von Mirco Kaempf zu hören

