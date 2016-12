Silvester Heat all around the World Saturday, December 31, 2016

Bevor wir ins neue Jahr starten, wird nochmals richtig gefeiert! Radio X empfiehlt euch zwei der wichtigsten Silvesterpartys der Basler Clubs: Silvester Heat in der Kaserne mit Mike Skinner und Around the World im Hinterhof mit zahlreichen lokalen Läckerlis.