Sharing Economy – Zukunft oder Etikettenschwindel? Monday, October 23, 2017

Mit Uber lassen wir und schnell und günstig von A nach B chauffieren, mit Airbnb finden wir unsere kleinen Wohnperlen in fremden Städten und mit Mobility nutzen wir die Vorteile eines Autos, ohne selber eines zu besitzen. Sharing Economy gehört für viele von uns zum Alltag. Was aber genau ist Sharing Economy? Wo sind die Gefahren? Wo liegt Potential? Darüber wird morgen Abend an der Sharing Economy Night diskutiert. Claire Micallef hat sich mit der Sharing Economy auseinandergesetzt und mit Frank Wolff, dem Mitorganisator der Sharing Economy Night, dem Wirtschaftsprofessor George Sheldon und dem Rechtsprofessor Thomas Geiser über die Chancen und Gefahren der Sharing Economy gesprochen.