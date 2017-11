Schweizer Jugendliche finden immer weniger Arbeit Thursday, October 26, 2017

Die 11. Baselbieter Berufsschau ist in vollem Gange. Jugendliche können dort über 220 Berufe näher kennenlernen. Das Berufsbildungssystem der Schweiz gilt als sehr gut. An den WorldSkills, den Berufsweltmeisterschaften in Abu Dhabi konnte die schweizer Mannschaft punkten. Sie kam mit Elf Goldmedaillen, Sechs Silbermedaillen und drei Bronzemedaillen zurück in die Schweiz. Mit diesen Ergebnissen konnte sich die Schweiz als dritt Platzierte, gleich hinter Korea und China, einreihen. Trotz einer hoch gelobten Berufsbildung finden immer weniger Jugendliche einen Job. Der Grund dafür ist noch unklar. Unter anderem spricht Monica Gschwind über Berufslehren und wie es in Zukunft mit der Berufsbildung weitergehen soll.