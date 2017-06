Album der Woche: Roger Waters – ‘Is This The Life We Really Want?’ Monday, June 12, 2017

Das Pink Floyd Gründungsmitglied Roger Waters hat nach 25 Jahren erstmals wieder ein Solo Studioalbum veröffentlicht. “Is This The Life We Really Want?” siedelt sich hierbei irgendwo zwischen Konzeptalbum und politischer Elegie an. Düster, zynisch und zerbrechlich beschwört Roger Waters gekonnt melancholische Stimmungen herauf und teilt dabei viel aus. Ein Testament der Zeit aus der Feder einer Legende, meint Mirco Kaempf.

