Reise durch die Zeit: Cooperations in der Fondation Beyeler Wednesday, November 1, 2017

Die neue Ausstellung “Cooperations” in der Fondation Beyeler macht das Ausstellen zu einer Ausstellung. In einer Wunderkammer werden Sammlungsobjekte aus dem Barock präsentiert, Werke von Pablo Picasso und Vincent van Gogh schmücken die Wände eines französischen Salons und Kunst von Andy Warhol, Marina Abramovic oder Gerhard Richter wird in den “White Cubes”, der neusten Ausstellungsform, gezeigt. Hanna Girard hat die Ausstellung besucht und mit Kurator Ulf Küster über die Hintergründe der Ausstellung gesprochen.

Andy Warhol

Andy Warhol

Louise Bourgeois

Wunderkammer

Marina Abramovic

René Magritte