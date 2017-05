Radio X ist am 16. Juni live auf dem Dach vom Elysia mit San Proper Wednesday, May 17, 2017

Radio X setzt seine Rooftop-Tour diesen Sommer fort. Am 16. Juni sendet Radio X live vom Dach vom Elysia auf dem Dreispitz. Headliner an dem Abend ist San Proper (Labels: Perlon, Denkmantel, Proper’s Cult) aus Amsterdam. Der exzentrische DJ und Produzent ist bekannt für seine genialen, stilistisch vielseitigen Produktionen. Seit über 15 Jahren legt San Proper auf. Wer sich auf seine DJ Sets einlässt, wird nie voraussagen können, was als nächstes kommt. So wechseln sich Genres wie House, Electro, Disco, Afro und Acid auf eine höchst erfrischende Weise ab. Mit San Proper unterhält sich Radio X live auf dem Dach vom Elysia bevor er dann selbst an die Turntables geht. Support bekommt er dabei von Radio X Musikchefin Danielle Bürgin aka Féline, Jaona (Grüter & Bürgin / Rosapony) und Kombé (LaMain). Die Party/Übertragung dauert von 17 bis 22 Uhr auf dem Dach. Danach geht es runter in den Club.