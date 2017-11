Der Sonntag wird psychedelisch: The Flying Eyes und Walross in der Kaschemme Friday, November 24, 2017

Die Kaschemme wird beehrt von der amerikanischen Band The Flying Eyes. ihres Zeichens eine Szenengrösse des sog. “Heavy Psychs”. Auf ihrer aktuellen ‘Burning Of The Season’ Albumtournee werden sie am Sonntag bestärkt durch die Basler Band Walross. Diese taufen ebenfalls ihre selbstbetitelte Debüt EP – Ein Anfang und Abschied gleichermassen. Hört mehr im Kulturtipp von Mirco Kaempf.