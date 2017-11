“Je schrecklicher diese Welt, desto abstrakter die Kunst” Sunday, October 22, 2017

Die Fondation Beyeler stellt in ihrer Herbstausstellung den bekannten Maler Paul Klee in ein ungewöhnliches Licht, nämlich als Maler der Abstraktion. Mit diesem Stil hat der Künstler zeitlebens experimentiert und eine Vielfalt an Werken entstehen lassen. Hört mehr zur Ausstellung Paul Klee – Die abstrakte Dimension im Kulturtipp von Mirco Kaempf.