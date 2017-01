Open House 17: die Hochschule für Gestaltung und Kunst lädt ein! Friday, January 13, 2017

Auf dem Campus der Hochschule für Gestaltung und Kunst HGK ist am 13. Januar von 12h bis 22h richtig was los! Die auf dem Dreispitz angesiedelten Institute laden zum Tag der offenen Tür ein. Besucht Werkstätte, unterhaltet euch mit Studierenden über ihre Projekte und seht euch ihre Arbeiten an. Zwischendurch gibt es immer wieder Gelegenheiten sich zu erfrischen: Originelle Bars gibt es diesen Freitag genug auf dem Campus! Mehr zum Open House 17 hört Ihr von Danielle Bürgin.