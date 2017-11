Irgendwie so in etwa, war das Nick Cave Konzert im Hallenstadion Thursday, November 16, 2017

Kunst ist schwierig festzuhalten. Für den Heavenly Pop Song ging Musikredakteur Mirco Kaempf an das Nick Cave & The Bad Seeds Konzert im Zürcher Hallenstadion. Am regnerischen Sonntagabend (12.11.17) bot der australische Rock Poet eine verführerische und temperamentvolle Show. Wir haben versucht, diese mit dem Handy zu dokumentieren.