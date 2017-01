Neues aus dem Hinterhof Wednesday, January 11, 2017

Der Hinterhof kündigt ein paar News an: am Donnerstag startet eine neue Partyserie im MiniClub. Für die erste Ausgabe werden Timnah Sommerfeldt und Ben Kazcor hinter den Plattentellern im kleinen, gemütlichen Partyraum stehen. Zudem finden neu regelmässige Hinterhof-Instore-DJ-Sessions im Plattenladen Plattfon an der Feldbergstrasse statt. Mehr dazu hört Ihr im Kulturtipp von Danielle Bürgin.