Natur als Co-Autorin Sunday, February 12, 2017

Bis 13. März 2017 zeigt die Stiftung Brasilea die Ausstellung “Vier Elemente” mit Werken der brasilianischen Künstlerin Christina Oiticica. Ihre Leinwände entstehen in Zusammenarbeit mit der Natur: sie werden vergraben, ins Wasser gelegt, dem Wind ausgesetzt und finden so ihre Vollendung. Im Kulturtipp von Tatiana Vieira erklärt die Künstlerin, wie diese Idee entstanden ist und was die BesucherInnen der Ausstellung erwartet.

Foto: Christina vergräbt das Werk “Blue Butterfly” in der Stiftung Brasilea. (Fotograf: P. Rothschild)