“Migration. Bewegte Welt” im Museum der Kulturen Wednesday, May 17, 2017

Die Ausstellung “Migration. Bewegte Welt” im Museum der Kulturen, widmet sich voll und ganz dem Thema Migration. Wirft Fragen auf, regt zum nachdenken an und geht das Thema von verschiedenen Perspektiven an. Wieso migrieren Menschen und was wird dadurch bewegt? Die Ausstellung schliesst Tore auf: zur vergangenen und aktuellen Geschichte weltweit, aber auch zu jener der Schweiz.