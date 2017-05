“Meine Wohnung ist ein Kunstkabinett” – Samuel Leuenberger ist Kulturpreisträger Baselland 2017 Thursday, May 25, 2017

Samuel Leuenberger ist Manager, Kunstvermittler, und kuratiert aktuell zum zweiten Mal den Art Parcours der Art Basel. In Birsfelden betreibt er den Offspace “SALTS“, mit welchem er jungen Künstlern eine Ausstellungsmöglichkeit gibt. Warum er den Kulturpreis gewonnen hat, wieso ihm der Preis so am Herzen liegt und wie er sich sein Netzwerk in der Kunstszene aufgebaut hat, hört ihr in Hanna Girards Beitrag.