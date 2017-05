Magnet Basel – Was bringt Menschen nach Basel Sunday, May 7, 2017

Was bringt Menschen nach Basel? Dieser Frage wird an der ‘Magnet Basel’ nachgegangen. Dabei wird im Rahmen von fünf Ausstellungen an fünf verschiedenen Standorten im Dreiländereck ein historischer Einblick der besonderen Art in die Basler Migrationspolitik gewährt. Im Kulturtipp erzählt euch Claire Micallef, was euch an den Veranstaltungen erwartet.