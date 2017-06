Liste-Direktor Peter Bläuer über die Jugend in der Kunst Monday, June 12, 2017

Heute Abend findet die Vernissage zur 22. Ausgabe der Liste statt. 79 Galerien aus 34 Länder stellen Werke junger Künstler aus. Liste Direktor Peter Bläuer verrät im Gespräch mit Danielle Bürgin was den Erfolg seiner Messe ausmacht, was er sich für die Zukunft der Liste wünscht, was seine persönlichen Pläne nach der Liste sind und warum die Jugend so wichtig ist für die Kunstwelt.

Ganzes Interview:

Kulturtipp: