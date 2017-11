Leseratten, aufgepasst! Thursday, November 16, 2017

Vom 17. bis am 19. November präsentiert die Kinderbuchmesse Lörracher LeseLust literarische Perlen unter dem Thema “Freundschaft” für die Kleinen. Es werden neue Bücher vorgestellt, Lesungen in diversen Sprachen gehalten oder Workshops durchgeführt. Ein farbiges Programm für die jüngsten Leseratten unter uns findet in den nächsten drei Tagen im Burghof Lörrach statt. Hanna Girard hat mit der künstlerischen und organisatorischen Leiterin Birgit Degenhardt gesprochen.