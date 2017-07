Die Kunst zum Fest machen Thursday, July 27, 2017

Was passiert, wenn Künstler eine Galerie übernehmen, lässt sich in den nächsten 12 Monaten an der Voltastrasse 41 mitverfolgen. Das junge 4 köpfige Bikini-Kollektiv macht dort nämlich weiter, wo die Schwarzwaldallee aufgehört hat. Das Credo: Kunst in Verbindung mit Bewegung, Performance, Menschen. Die erste Ausstellung feiert diesen Samstag Finissage, mit Yogamatten und Gurkensaft. Mirco Kaempf war letzte Woche dort. Was ihm dort erzählt wurde, hört ihr im Kulturtipp.