Kunst in der virtuellen Realität Friday, January 27, 2017

Vielleicht kennt ihr den Begriff Virtual Reality vom Gamen. In den neusten Videospielen müsst ihr euren fiktiven Charakter nicht mehr mit Maus oder Tastatur navigieren, nein, ihr navigiert in mit euren eigenen Bewegungen. So wird der Gamer eigentlich selbst Teil des Videospiels. Dass aber die virtuelle Realität nicht nur in der Gamingwelt angekommen ist, zeigt die aktuelle Ausstellung im Haus der elektronischen Künste. Anders als bei herkömmlichen Ausstellungen kann der Besucher hier die Kunst ausprobieren und sich sozusagen mit ihr in die virtuelle Realität begeben. Genau das hat Claire Micallef mal ausprobiert.