Konzerte für Flüchtlinge Thursday, November 24, 2016

Deer Park Avenue, Don’t Kill the Beast und der Basler Beizenchor: Viel haben diese drei Acts nicht gemeinsam. Ausser: Sie treten alle am Benefizkonzert von Help for Refugees Basel auf. Dieses findet heute Abend im SUD statt; der Erlös geht dabei an Flüchtlingsprojekte in Süditalien. Ein Beitrag von Claire Micallef.