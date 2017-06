Kongo am Rhein Wednesday, June 21, 2017

Das Festival für Zeitgenössische Kunst aus dem Kongo «Kongo am Rhein» bringt die Basler Bevölkerung dazu, die Demokratische Republik Kongo und den afrikanischen Kontinent anders zu betrachten. Mehr über das Festival erfährt ihr im Kulturtipp von Tatiana Vieira. Sie sprach mit der Projektkoordinatorin Isabelle Chariatte und mit dem künstlerischen Leiter von “Kongo am Rhein” In Koli Jean Bofane.