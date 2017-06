Ein Stadtquartier entsteht: klybeckplus Wednesday, June 21, 2017

Auf einer Fläche, die einer Grösse von mehr als 40 Fussballfeldern entspricht, entsteht unter dem Namen “klybeckplus” in den nächsten Jahren ein neues Stadtquartier in Basel. Das südliche Klybeck wird sich Schritt für Schritt verändern. Die drei beteiligten Partner dieses Grossprojekts – Novartis, BASF und der Kanton Basel-Stadt – präsentierten am 17. Juni an einer öffentlichen Beteiligungsveranstaltung, wie die Zukunft zwischen Rhein und Wiese einst aussehen könnte. Verantwortliche und Fachpersonen diskutierten im Austausch mit der Bevölkerung die unterschiedlichen Varianten. Ein Beitrag von Rebecca Häusel.