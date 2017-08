Kleine Herr Nilssons turnen durch den Zolli Basel Sunday, August 20, 2017

In den Sommermonaten haben die Totenkopfaffen für Nachwuchs gesorgt. Zusammen mit den grauhaarigen Wollaffen werden die Babyäffchen umsorgt und gepflegt. Hanna Girard hat mit dem Zookurator Adrian Baumeyer über die Gruppendynamik der Totenkopfäffchen, das Zusammenleben von Wollaffen und Saimiri und über die neuen WG-Gspändi der Elefanten gesprochen. Was männliche Totenkopfäffchen machen, um sich in die Nähe der Weibchen zu trauen und was die Wollaffen an den Totenkopfaffen nerft, das hört ihr im Beitrag.