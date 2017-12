Kitschmas & Kitschvester Friday, December 15, 2017

Jahr für Jahr öffnet die Kaserne zum Jahresende ihre Ställe und lädt zu einem rauschenden Fest der Liebe ein. Die Weihnachts- und Silvesterparty 2017 widmet sich voll und ganz dem Kitsch: Kitschmas und Kitschvester!. Das diesjährige Line-Up bietet wieder eine Vielzahl an etablierten Basler DJs, die von Electronica, Hip-Hop bis Reggae jedes Gusto abdecken. Auf einen internationalen Act könnt ihr euch an Kitschvester ebenso freuen. Und wer sich entsprechend kitschig kleiden will, ist sehr willkommen.

Kitschmas: DJs: Goldfinger Brothers, DJ Bazooka, Trauminic, Garçon, Cepheì, Timnah Sommerfeldt, DJ Freezer (BS)

Kitschvester: DJs: ESKEI83 (DE), DJ Tray (BS), DJ Philister (BS), DJ Flink (BS), Warrior Sound (DE), Claasilisque Sound (BS)